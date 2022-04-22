Токио, , 04:51 — REGNUM Соединенные Штаты и Япония продолжат осуществлять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава японского минфина Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы подтвердили, что продолжим последовательно вводить санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с «семеркой», — заявил он.

Судзуки добавил, что при встрече с главой минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсуждалась ситуация с падением курса японской иены по отношению к доллару США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что Япония пострадает антироссийских санкций больше, чем Россия. При этом у Токио нет выбора по этому вопросу, так как японские власти полностью ориентированы на Соединенные Штаты.