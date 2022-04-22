Москва, 22 апреля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Полное исчезновение коронавирусной инфекции маловероятно, он может вновь вызывать волны заболеваемости, заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Хафизова, эксперты склоняются к тому, что вирус периодически будет вызывать новые волны заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор заявил об исчезновении штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 на территории России. Отмечалось, что в марте и начале апреля фиксировались лишь единичные случаи заражения этим штаммом, однако позднее его перестали выявлять.