Хельсинки, 22 апреля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Финляндия в ближайшие недели планирует подать заявку на вступление в НАТО. Об этом 21 апреля заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Iago Laz Флаг Финляндии

По его оценкам, указанный шаг будет сделан «весной». Депутат утверждает, что членство Финляндии в НАТО поддерживается «сильным большинством» как в финском обществе, так и в парламенте республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля представители финских парламентских партий пять часов обсуждали анализ политики безопасности, который был представлен ранее правительством страны по вопросу принятия в Североатлантический альянс.

Присутствовавший на собрании министр иностранных дел республики Пекка Хаависто заявил, что если Финляндия и Швеция одновременно подадут заявку на вступление в альянс, то им будет легче противостоять возможной реакции со стороны России.