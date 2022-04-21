Вольфсбург, Германия, 22 апреля, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Завтра, 22 апреля, в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген Арена» футбольный клуб «Вольфсбург» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет «Майнц-05». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Fcbayern.com «Бавария» vs «Вольфсбург» - 1:0

В последний раз «Майнц» и «Вольфсбург» играли между собой 4 декабря 2021 года в матче 14-го тура чемпионата Германии. Тот матч завершился крупной победой «Майнца» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Джонатан Беркардт (2’ Лукас Баррейру), Антон Стах (4’ Ли Джэ Сон) и Максанс Лакруа (90’ автогол).

На данный момент «Майнц» с одиннадцатью победами и 39-ю набранными очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург», набрав 34 очка, располагается четырьмя позициями ниже.