Бернли, Великобритания, 21 апреля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля, в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Саутгемптоном». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» - «Арсенал» 0:2

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Коннор Робертс (12’ Джош Броунхилл) и Натан Коллинс (44’ Джош Броунхилл). Желтые карточки получили Джек Корк, Джеймс Тарковски, Ян Беднарек и Ромен Перро.

На матче работала бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи – Стюарт Берт и Уэйд Смит.

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Натан Коллинс, Джек Корк, Джош Броунхилл, Дуайт Макнил (Мэттью Лоутон, 87’), Максвелл Корне (Аарон Леннон, 66’), Ваут Вегорст (Матей Выдра, 78’), Джей Родригес.

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Лянко Войнович, Ян Беднарек, Янн Валери, Кайл Уокер-Питерс (Тино Ливраменто, 83’), Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Ромен Перро, Стюарт Армстронг (Чи Адамс, 66’), Мохамед Эльюнусси (Натан Редмонд, 66’), Армандо Броя.