Лондон, 21 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Британский поп-исполнитель Сэм Смит объявил о выпуске нового сингла под названием Love Me More. Об этом стало известно 21 апреля из соцсетей музыканта.

Скриншот NME Сэм Смит

Лондонский певец выпустит трек в следующий четверг, 28 апреля. Смит поделился новостью в социальных сетях, а также представил официальную черно-белую иллюстрацию к предстоящему треку.

Песня Love Me More последует за синглом 2020 года The Lighthouse Keeper, который был спродюсирован и написан в соавторстве с Labrinth. Последний студийный альбом Смита Love Goes вышел в начале того же года.