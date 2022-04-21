Вашингтон, 21 апреля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Китай хоть и не напрямую, а всё же помогает России вести специальную военную операцию на Украине, заявил 21 апреля заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.

Мао. Коммунизм в Китае

Заявив, что Китай напрямую не игнорирует антироссийские санкции Запада, представитель Белого дома сказал, что у Вашингтона есть данные в пользу якобы оказываемой Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС России «через ряд прямых и непрямых каналов».

По мнению, выраженному Сингхом, Пекин таким образом стремится всячески навредить Вашингтону, добиться прекращения американского доминирования на планете и продлить противостояние между США и Россией.

России, утверждает американский политик, Китай уже отвёл роль «младшего партнёра». Сам же Китай хочет быть как можно более значимым «на мировой арене», сказал Сингх.