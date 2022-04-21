Приштина, Сербия, 21 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 21 апреля провела встречу с делегацией американских сенаторов в Приштине. В состав делегации вошли сенаторы Крис Мёрфи, Том Тиллис и Жанна Шахин, ранее посетившие Белград и Сараево.

Vetevendosje. org Президент Косово Вьоса Османи попивает чаек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Османи провела совместную пресс-конференцию с сенаторами, в ходе которой заявила, что Россия якобы угрожает Европе дестабилизацией и упомянула о «деструктивной роли Сербии на Западных Балканах в качестве союзницы России».

Османи подчеркнула, что косовский народ не поддастся «злокозненному влиянию как самый проамериканский народ в мире», а также выразила надежду на дальнейшую поддержку США.