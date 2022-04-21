Кадис, Испания, , 23:10 — REGNUM 21 апреля в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» футбольный клуб «Кадис» в матче 33-го тура испанской Примеры 2021/22 потерпел минимальное поражение от «Атлетика» из Бильбао со счетом 2:3.

Желтые карточки: Энтони Лосано 9’, Виктор Чуст 21’, Иньиго Мартинес 50’, Кала 62’, Микель Весга 63’, Дани Вивиан 69’, Унай Венседор 90+6’.

Красные карточки: Микель Весга 71’.

Забитые мячи: Рауль Гарсия (3’ Иньяки Уильямс) – 0:1, Икер Муньяин (22’) – 0:2, Микель Весга (33’ Икер Муньяин – 0:3, Лукас (56’) – 1:3, Рубен Собрино (87’ Альваро Негредо) – 2:3.

Составы команд:

«Кадис»: Ледесма, Акапо (Мари, 55’), Эспино, Родригес, Чуст (Фали, 55’), Алькараз (Фернандес, 74’), Идрисси, Алехо, сан Эметерио (Лукас, 55’), Лосано (Собрино, 70’), Негредо.

«Атлетик»: Симон, Мартинес, Вивиан, де Маркос (Печарроман, 46’), Баленсиага, Весга, Муниаин (Берчиче, 81’), Гарсия (Венседор, 68’), Уильямс (Заррага, 68’), Уильямс, Гарсия (Альварес, 76’).

«Атлетик», одержав двенадцатую победу в сезон и набрав 48 очков, укрепился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» с 31-м очком остался на семнадцатой строчке.