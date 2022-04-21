Вашингтон, 21 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Медрегулятор США опубликовал национальное предупреждение, требуя от врачей внимательно отслеживать симптомы детского гепатита, который может быть связан с распространяющейся по стране простудой. Заявление сделано на фоне расследования необъяснимых случаев тяжелого воспаления печени у маленьких детей, сообщает 21 апреля Reuters.

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Ранее медрегуляторы США и Европы начали расследования в связи с ростом случаев гепатита среди маленьких детей.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США работает с европейскими коллегами, пытаясь выявить причину распространения заболевания. В Европе часть случаев, но не все были списаны на обычную простуду.

Ранее органы здравоохранения Великобритании выявили в общей сложности 108 случаев детского гепатита. В некоторых случаях детям потребовалась пересадка печени.