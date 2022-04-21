Барселона, Испания, , 22:18 — REGNUM 21 апреля в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол» футбольный клуб «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании сезона 2021/22 потерпел поражение от «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

ФК «Эспаньол» Rcdespanyol.com

Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил 30-летний арендованный из «Реал Вальядолида» Серхио Гвардиола после передачи Алехандро Катены.

Статистика матча («Эспаньол»/ «Райо Вальекано»)

Удары 6/13

Удары в створ 2/2

Владение 57%/43%

Угловые 3/10

Нарушения 14/18

Составы команд:

«Эспаньол»: Диего Лопес, Адриа Педроса, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Алейш Видаль (У Лэй, 87’), Серхи Дардер, Кейди Баре (Адриан Эмбарба, 46’), Янхель Эррера (Мануэль Морланес, 80’), Хави Пуадо (Лорен Морон, 79’), Рауль Де Томас, Тонни Вилена (Николас Меламед, 65’).

«Райо Вальекано»: Столе Димитревски, Никола Мараш, Алехандро Катена, Марио Эрнандес, Фран Гарсия, Санти Комесанья (Унаи Лопес, 74’), Исаак Паласон, Оскар Трехо (Пате Сисс, 65’), Альваро Гарсия, Оскар Валентин (Рэнди Нтека, 90’), Серхио Гвардиола (Марио Суарес, 90’).

«Райо Вальекано», одержав десятую победу в сезоне и набрав 37 очков, поднялся на четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 39-ю очками остался на двенадцатой позиции.