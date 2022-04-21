Валенсия, Испания, 21 апреля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. 21 апреля в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» «Леванте» в матче 33-го тура испанской Примеры 2021/22 потерпел поражение от «Севильи». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

Manutd.com «Севилья»

Забитыми мячами в составе гостей отметились Хесус Корона (14’ Лукас Окампос, 27’ Лукас Окампос) и Жюль Кунде (82’ Иван Ракитич). Два гола хозяев забили Хусе Луис Моралес (22’ пенальти) и Роберто Сольдадо (88’ Хосе Луис Моралес).

Статистика матча («Леванте»/ «Севилья»)

Удары 15/13

Удары в створ 6/6

Владение 45%/55%

Угловые 10/4

Нарушения 9/12

Составы команд:

«Леванте»: Дэниел Карденас, Сон, Робер, Рубен Везу (Кантеро, 76’), Серхио Постиго (Оскар Дуарте, 40’), Хорхе Мирамон (Марсело Сараччи, 77’), Неманья Радоя, Пепелу, Гонсало Мелеро (Энис Барди, 66’), Хосе Луис Моралес, Дани Гомес (Роберто Сольдадо, 76’).

«Севилья»: Яссин Буну, Хесус Навас (Гонсало Монтиель, 55’), Маркос Акунья (Людвиг Аугустинссон, 85’), Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Иван Ракитич, Жоан Жордан (Томас Делейни, 55’), Лукас Окампос, Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 72’), Хесус Корона, Юссеф Эн-Несери (Рафаэль Мир, 72’).

«Севилья», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 63 очка, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» с 25-ю очками остался на девятнадцатом месте.