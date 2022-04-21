Москва, 21 апреля 2022, 21:50 — REGNUM От должности заместителя министра экономического развития России освобождён 21 апреля Владислав Федулов, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение на эту тему подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Федулов освобождён от должности по его собственной просьбе.
Напомним, Федулов проработал на должности замглавы Минэкономразвития два года. В министерстве он курировал вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики.
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