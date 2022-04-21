Москва, 21 апреля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. От должности заместителя министра экономического развития России освобождён 21 апреля Владислав Федулов, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отставка

Распоряжение на эту тему подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Федулов освобождён от должности по его собственной просьбе.

Напомним, Федулов проработал на должности замглавы Минэкономразвития два года. В министерстве он курировал вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики.