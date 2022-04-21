Рим, 21 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Западные страны должны ограничить поставки оружия на Украину, заявил 21 апреля сенатор от популистского «Движения 5 звезд» Джанлука Феррара.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В противном случае планомерно повышается риск начала ядерной войны, добавил он.

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Представители большинства политических партийи всех основных СМИИталии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники.