Москва, 21 апреля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. О желании некоторых зарубежных компаний вернуться к работе в России, от которой они отказались на фоне западных санкций, сообщил 21 апреля заместитель российского министра торговли Виктор Евтухов.

Daniel Lobo Магазин ZARA

Отметив, что Россия – это очень большой рынок сбыта для европейских компаний, Евтухов сказал:

«У IKEA всё хорошо было с продажами, у них очень хороший российский рынок, мы часто контактировали с руководством по России».

По его данным, компания продолжает инвестировать в строительство в России, признавая, что «сейчас сложно». В дальнейшем будут открываться новые точки. IKEA не хочет бросать свои торговые центры в России.

– это бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka». Виктор Евтухов «То же самое касается компании Inditexэто бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka».

По словам чиновника, бренд Zara часто обновляет коллекции, в России эту одежду шьют на нескольких фабриках. Из-за санкций сейчас Inditex не может вовремя завозить товар, но российский рынок для них очень важен.

Виктор Евтухов «Конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если они не вернутся, то, на самом деле, может быть, в этом есть и плюс».

Он добавил, что российская лёгкая промышленность способна выпускать свою продукцию: с уходом иностранцев у неё открываются новые возможности.