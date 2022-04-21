IKEA и Inditex хотят вернуться в Россию
Москва, 21 апреля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. О желании некоторых зарубежных компаний вернуться к работе в России, от которой они отказались на фоне западных санкций, сообщил 21 апреля заместитель российского министра торговли Виктор Евтухов.
Отметив, что Россия – это очень большой рынок сбыта для европейских компаний, Евтухов сказал:
По его данным, компания продолжает инвестировать в строительство в России, признавая, что «сейчас сложно». В дальнейшем будут открываться новые точки. IKEA не хочет бросать свои торговые центры в России.
По словам чиновника, бренд Zara часто обновляет коллекции, в России эту одежду шьют на нескольких фабриках. Из-за санкций сейчас Inditex не может вовремя завозить товар, но российский рынок для них очень важен.
Он добавил, что российская лёгкая промышленность способна выпускать свою продукцию: с уходом иностранцев у неё открываются новые возможности.