Тверь, , 17:58 — REGNUM Тушение пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны осложнено погодными условиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 апреля в пресс-службе правительства региона.

Пожар в оборонном НИИ в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

По данным на 16:35, возгорание в здании локализовано. Тушение пожара продолжается. Как уточнил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тверской области Александр Жуков, работа по ликвидации пожара осложняется погодными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в НИИ погибли, по предварительным данным, семь человек, 13 госпитализированы. Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров, к тушению привлекается вертолёт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Твери 13 человек госпитализированы после пожара в НИИ ВКО