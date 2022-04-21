Москва, 21 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Россия не может жить так, как она жила до 24 февраля 2022 года. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля заявил лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Bogomolov.PL Сергей Миронов

«У нас должна быть мобилизационная экономика, — заявил он в рамках работы дискуссионного экономического клуба «Воробьевы горы». — Можно сказать антисанкционная экономика. Надо обозначить будущие пунктиры движения нашей экономики. Различные точки зрения и позиции, споры это нормально. Но я убежден, что так жить, как мы жили до 24 февраля – нельзя. И прежде всего с точки зрения экономической политики. И мне отрадно, что наша фракция голосовала сегодня против переназначения Эльвиры Набиуллиной на должность главы Банка России»