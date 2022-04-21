Баку, , 17:07 — REGNUM Использованы материалы, переведенные с азербайджанского языка

Армия Азербайджана Официальное интернет-представительство президента России

Наиболее обсуждаемой и актуальной в азербайджанских СМИ остаются события на Украине. Крайне нервно и болезненно в Азербайджане отреагировали и на ограничение Роскомнадзором доступа к некоторым азербайджанским новостным сайтам. На фоне осторожной позиции официального Баку по вопросу военных действий на Украине общественность не скрывает своего негативного отношения к России, к политике президента Путина. Многие открыто признают, что Азербайджану выгодно, чтобы Россия вышла из этой войны ослабленной, поскольку — чем она слабее, тем меньше у нее будет сил для вмешательства в происходящее в Карабахе. Главнейшей задачей Азербайджана остается «выдворение» российских миротворцев из Карабаха и «проведение антитеррористической операции». Ответственность за провалы в своей внутренней и внешней политике как за годы независимости, так и за период нахождения страны в составе СССР азербайджанцы возлагают на Россию.

Ниже представлены некоторые наиболее актуальные комментарии азербайджанских политиков и экспертов.

Полковник в отставке Узеир Джафаров в интервью LAF TV:

«Украинская армия сейчас не должна останавливаться, поскольку российская армия находится в деморализованном, напуганном состоянии, убегает как курица от лисы. Нужно гнать ее до самого конца. Солдаты проливают там кровь, а представитель сепаратистов Денис Пушилин, поросенок, похожий на Араика Арутюняна, сидит в Донецком ресторане и пьет водку. Война вроде бы началась из-за них, а он сидит в ресторане и пьет водку. В сущности, и политика, и убеждения у них — в водке. И в корне их зверств — алкоголизм и невоспитанность. Я не хочу оскорблять русский народ. Я не верю, что нормальный человек, вне зависимости от национальности, будет спокойно реагировать на происходящее. От этих картин кровь стынет в жилах… 40 дней они гибнут в этом болоте. Пусть сразу умрут и весь мир наконец успокоится».

Военный эксперт Узеир ДЖАФАРОВ в интервью PressklubTV

«Сегодня 44-й день со дня вторжения России в Украину. За все это время они не смогли добиться того, чего хотели. Но попали в болото, которое с каждым днем все больше их затягивает. Русские оказались в жалком положении во всех сферах: в политике, экономике… Русские на Украине ничего не добились и не добьются. У них нет сил, они убегают. У солдат нет мотивации, чтобы воевать. Не обеспечивается доставка оружия, боеприпасов, продовольствия. Сколько они могут продержаться в осаде? Приостановлено производство продукции военно-промышленного комплекса. Серьезные последствия от санкций проявятся уже в мае-июне. Будет наблюдаться дефицит продовольствия.

Ведущий Кямран Гасанлы: Россия сегодня осталась без союзников, а у нас, слава Аллаху, есть Пакистан, Турция, Британия, Израиль. Русские, будьте внимательны, конец приближается. Будьте на стороне независимости! Будьте на стороне правды, свободного мышления и справедливости!»

Историк, председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанлы:

«Держать соседние государства в вассальном положении, считать их своей «вотчиной», превратить их территорию в «надежное» средство собственной безопасности — ключевые особенности посткоммунистический доктрины холодной войны. Помните как марионеточная, карликовая НКР (конечно же, Армения) под покровительством России оккупировала нашу территорию в качестве гарантии своей «безопасности». На протяжении 30 лет Россия оккупирует территории соседних государств, создает локальные очаги напряженности. Вчера Матвиенко, правая, а иногда и левая рука Путина, признала, что Россия не может даже производить гвозди. Но играет со своими соседями в игру «волк и ягненок». У Сталина было известное учение: когда нельзя нападать, надо защищаться, а когда наберешь достаточное количество силы, надо наступать. 75 лет советская и постсоветская Россия руководствуется этой доктриной, как советской, так и несоветской. Путин же проводит эту политику как детище и продукт холодной войны. Проявление этого — авантюра на Украине. Как главный атрибут холодной войны — невозможность долго метаться из стороны в сторону на грани войны. Это должно было превратиться в горячую войну. Произошло».

Председатель Азербайджанской Демократической партии Сардар Джалалоглу в интервью Reaksiya TV:

«Война России на территории Украины — это война России с Европой и Америкой. Россия создала большую угрозу как для русского народа и государства, так и для остального мира…

До сих пор Россия заявляет, что именно от нее зависит решение карабахской проблемы. Даже в Азербайджане пророссийские силы считают, что ключи от разрешения карабахской проблемы у России. Отличие встречи в Брюсселе от встреч, проводимых при посредничестве России в том, что Евросоюз — сторонник подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном без участия третьей стороны. Я всегда говорил, что государства-посредники свою посредническую миссию используют не для урегулирования конфликта, а для обеспечения своих интересов. Старания России в вопросе урегулирования конфликта служат государственным интересам не Армении, не Азербайджана, а только самой России. Если бы Россия действительно была бы миротворческим государством, она не атаковала бы Украину, не угрожала бы остальному миру уничтожением. Почему Россия проводит военную операцию на территории Ирака, Ливии, ограничивает суверенитет Молдавии? С какой целью Россия выступает с миротворческой миссией в конфликте между Арменией и Азербайджаном? Россия играет в грязные игры против азербайджанской государственности. Брюссель же ликвидировал все эти игры России».

Бывший посол, дипломат Исфандияр Вагабзаде в интервью каналу OSMANQIZITV

В своем интервью он прокомментировал письмо Ильхама Алиева, адресованное Владимиру Путину в связи с 30-летием установления дипотношений. Вагабзаде возмущается по поводу того, что письмо было направлено в то время, как Россия находится в изоляции от остального мира. В частности, его возмутило предложение, в котором говорится об исторической дружбе между Азербайджаном и Россией. «Это когда отношения между Азербайджаном и Россией были дружественными и братскими? У нас разве общие славянские корни? Фундамент этой 30-летней дружбы был заложен в день совершения ходжалинского геноцида и продолжился до 2020 года, когда на наши головы упала ракета «Искандер». Не было таких бедствий, которые не навлекла бы на нас Россия: вооружала армян, с помощью армян изгнала наш народ с наших земель, на российских рынках нас избивают, убивают, оскорбляют, никто не может и слова сказать».

В интервью Bakı-Xəbər TV заместитель председателя партии «Мусават» Гюльага Асланлы:

«Россия всегда проводила оккупационную политику, но она экономически неразвитая страна, поскольку недостаточно умна для этого. Они не могут производить ни телефоны, ни телевизоры, но все свои средства тратят на войну. Я работал в Киеве и был свидетелем высокого уровня украинских ученых. Русские не в состоянии что-либо произвести. Они проиграли Западу в экономической сфере, поэтому хотят добиться чего-то в военной. Но это путь, ведущий к гибели человечества.

Далее он провел аналогии между событиями в Буче и Ходжалы, назвав их резней. По мнению Асланлы, в то время у них не было достаточно ресурсов, чтобы расследовать этот вопрос. «Может нам Россия помешала? Поскольку в резне в Ходжалы участвовал российский полк. И если бы азербайджанские власти поднимали бы этот вопрос в различных организациях, то подверглись бы давлению со стороны России. Поэтому и не сделали этого. Но даже сейчас не поздно. Нужно воспользоваться событиями в Буче и донести информацию о ходжалинской резне до международного сообщества».

Рамис Юнус пишет в Фейсбуке:

« Нужно сделать всё, чтобы Украина одержала победу в этой войне, тем самым помочь той же России и ее обществу удалить раз и навсегда эту раковую опухоль советского мракобесия, произвести десоветизацию России, пройти через свой Нюрнберг и покаяние за все ужасы времен СССР и путинского режима, как это было сделано в своё время с гитлеровской Германией».

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az:

«В российском госаппарате прекрасно понимают, что азербайджанские сайты не способны перевернуть представления россиян о характере войны. Но в восставшем из пепла Главлите убеждены, что этой санкцией можно донести и довести до Баку свое недовольство освещением позиции украинской стороны. С недавних пор в Москве решили, что Украина, как и прочие суверенные государства, соседствующие с расползающимся «русским миром», не имеет права на собственное оценочное суждение. Украина должна исполнять, а не размышлять и тем более рассуждать вслух. Конечно же, зловещие щупальца национал-шовинистической части российского общества еще не могут дотянуться до редакций в Баку. Сложно организовать нападения на журналистов и залить алой краской, как Муратова. Или выстрелить в окно редакции. Как в Киеве обстреляли офис Гордона. Руки чешутся, но импульсивная война с бандеровцами, нацистами и либерастами за расширение «средневекового русского мира» натолкнулась на непреодолимую скалу — сопротивление целого народа. Получается, что ради возвращения в российский эфир надо обзывать украинцев нацистами и солдатами Вермахта. Нам предлагают жить по лжи, носить георгиевскую ленточку и выбить на лбу клеймо с буквой Z. Нам навязывают жизнь по лжи и без совести, как говорил канонизированный нынешней российской властью Александр Солженицын. Конечно же, мы отвергли этот путь. И, кажется, потеряли возможность вернуться в российский эфир…

Российский зомбоящик превратился в химическое оружие воинствующей ксенофобии и политической агрессии. И постепенно часть азербайджанского общества начинает «прозревать», беспрестанно задаваясь вопросом — а может, быть и мы — часть этого самого мистического мира, который поклоняется войне и дьявольской букве Z, ставшей символом убийства детей, женщин, стариков и узников Освенцима. Российские телеканалы потеряли искомую роль источника информации, они токсичны, вредоносны и стали угрозой для национального суверенитета всех евразийских государств. Краеугольный камень российской пропаганды — теория о высшей нации и Первопрестольной империи, а все остальные народы обязаны стоять на службе у «русского мира». Поэтому деятельность этих СМИ стала прямой угрозой и для национальной безопасности Азербайджана.

С недавних пор, а если быть откровеннее, с момента начала второй карабахской войны российские СМИ превратились в некую злодейскую силу, не скрывающую своей патологической неприязни ко всему азербайджанскому. Как и ко всему грузинскому, узбекскому, казахскому, молдавскому… Россия грезит возрождением царской империи Романовых. То есть нынешняя пропаганда страшнее сталинской теории, которая признавала право на культурно-национальную автономию. Нынешний российский официоз на примере кровавой Украины, которая бьется за сохранение своей национальной идентичности, за освобожденными из тюрьмы Романовых и ГУЛАГа советизма народами этого права не признает. Нас опять хотят загнать в «столыпинские вагоны», приговорить к существованию в коммуналках, поставить в очередь за посиневшими куриными ножками с печатью «Гохран»… Пора признать, принять и остановить эту угрозу. И в век гибридных войн заблокировать в Азербайджане все экспансионистские российские СМИ. Завтра будет поздно!»