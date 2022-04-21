Берлин, 21 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Бундесвер не будет посылать своих солдат на территорию Украины, но может проводить обучение украинских военных в Германии, заявила 21 апреля журналистам министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

По её словам, Берлин окажет украинским нацистам поддержку там, «где возможно».

«Мы окажем поддержку, проведём обучение. Мы не пошлем своих военных на Украину, мы будем это делать где возможно, например, здесь, в Германии», — сказала Ламбрехт.