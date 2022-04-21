Воронеж, 21 апреля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Воронеже правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу торгового павильона, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По предварительным данным, 19 апреля 33-летний житель Воронежа зашел в торговый павильон на улице Волгоградской, достал нож и потребовал у продавца отдать деньги из кассы. Женщина отказалась, и он несколько раз ударил её ножом. Прохожий, услышавший крики, вызвал полицейских. Подозреваемого в нападении задержали. Женщина с ранениями госпитализирована.

«Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в нападении на продавца торгового павильона в Воронеже», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области пояснили, что в отделе полиции задержанный дал признательные показания. Он также сообщил о том, что ранее при помощи ножа пытался отнять деньги у 70-летней пенсионерки, а после этого напал на продавца павильона быстрого питания.

Задержанный дал признательные показания. По решению суда он отправлен под стражу.