Нью-Дели, , 15:55 — REGNUM Власти Индии приняли решение разрешить Японии забрать со склада ООН в Мумбаи гуманитарные грузы для Киева с использованием коммерческих рейсов. Об этом 21 апреля сообщил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Багчи, МИД Индии получил запрос от Японии на разрешение приземлиться в Мумбаи, где есть склад УВКБ ООН, с которого японская сторона хочет забрать гуманитарные грузы для Украины.

«Я хотел бы подтвердить, что мы передали свое согласие на доставку грузов из Индии с использованием коммерческих самолетов. Также нам необходимо получить отдельный запрос на получение разрешения на пролет самолета сил самообороны Японии с гуманитарным грузом для Украины», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия не стала принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи, предназначенным для Украины.