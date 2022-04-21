Шебекино, Белгородская область, , 15:57 — REGNUM Баннер с изображением украинской пенсионерки с флагом СССР, ставшей героиней социальных сетей, появился в Шебекино Белгородской области, сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Баннер с украинской бабушкой Официальная страница администрации Шебекинского городского округа в ВК

Плакат повесили на одном из зданий химзавода на улице Набережной. На баннере – та самая жительница Украины, которая отчитала солдат ВСУ за то, что они втоптали в грязь флаг СССР и отказалась брать у них продукты. Пользователи поддержали установку плаката.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина своим поступком вдохновила многих – так, в Воронеже её увековечат в деревянной скульптуре.

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