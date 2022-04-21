Париж, 21 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Главы правительств Германии Олаф Шольц, Испании Педро Санчес и Португалии Антонио Кошта косвенно призывают голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Выбор, стоящий перед французским народом, имеет решающее значение для Франции и для всех нас в Европе. Это выбор между кандидатом от демократической партии, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском союзе (ЕС), и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — говорится в заявлении лидеров трёх стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон желает отпраздновать победу на выборах в обширных парижских садах у подножия Эйфелевой башни.