Лидеры трёх стран ЕС призывают жителей Франции голосовать за Макрона
Париж, 21 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Главы правительств Германии Олаф Шольц, Испании Педро Санчес и Португалии Антонио Кошта косвенно призывают голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, сообщает Le Figaro.
«Выбор, стоящий перед французским народом, имеет решающее значение для Франции и для всех нас в Европе. Это выбор между кандидатом от демократической партии, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском союзе (ЕС), и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — говорится в заявлении лидеров трёх стран ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон желает отпраздновать победу на выборах в обширных парижских садах у подножия Эйфелевой башни.