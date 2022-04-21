София, 21 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Общенациональная акция протеста парамедиков и фельдшеров пройдет в Болгарии 27 апреля нынешнего года. Об этом 21 апреля со ссылкой на собственные источники сообщает софийская газета «Факты».

Nathan Keirn Протест

По некоторым данным, наиболее массовые мероприятия пройдут в Софии, Бургасе, Варне и других городах страны. При этом представители среднего и младшего персонала клиник и больниц утверждают, что в целом на темпах и качестве работы указанных учреждений забастовка не отразится.

«Показательная акция продлится всего час, при этом находящиеся на дежурстве наши коллеги в ней участвовать не будут», — подчеркнул председатель Болгарского союза медработников Александр Александров.

Сообщается, что основными требованиями, выдвигаемые профсоюзом к правительству Болгарии, является повышение заработной платы, увеличение суммы социальных пособий и льгот. Кроме того, активисты настаивают на создании нового независимого органа, который будет заниматься вопросами образования и защиты прав парамедиков и фельдшеров.