Донецк, , 15:15 — REGNUM Населенные пункты Железная Балка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что в 13:10 (совпадает с мск) киевские боевики обстреляли Горловку, выпустив по городу один снаряд калибра 152 мм.

Также указывается, что 13:20 украинские вооруженные формирования обстреляли Железную Балку из стрелкового вооружения, а в 13:40 – Гольмовский, по которому они выпустили 10 мин калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер рассказал, что власти Польши поставили киевскому режиму вооружения на миллиарды злотых.