Бухарест, 21 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Румынии задержали в районе венгерско-румынской границы автомобиль, ранее похищенный в Германии и разыскиваемый по каналам Интерпола. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, соответствующее задержание было осуществлено на контрольно-пропускном пункте «Борш-II». За рулем транспортного средства находился 38-летний гражданин Румынии. Он не смог предъявить документы на приобретение или владение указанной машины.

Стоимость автомобиля составляет 40 тыс. евро.

Ведется следствие. Предполагается, что в ближайшее время похищенный седан будет возвращен владельцу.