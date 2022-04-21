Москва, 21 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Китай и другие азиатские страны готовы забрать весь высвободившийся объем российского угольного экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

(сс) FAndrey Добыча угля

«Основными покупателями российского угля были и останутся Китай и Индия, — сказал эксперт. – Это макрорегион с населением более 3 млрд человек, в совокупности потребляющий 2/3 мирового объема добычи угля и быстро восстанавливающий экономику после кризиса, вызванного пандемией. Интерес к дополнительным поставкам российского угля покажут страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Вьетнам, Корея и Тайвань, а также ряд стран с развивающейся экономикой, находящиеся вне сложившихся крупных трубопроводных систем транспортировки нефти и газа. Китай и другие азиатские страны готовы забрать весь высвободившийся объем российского экспорта».

Но здесь, как подчеркнул Понкратов, есть инфраструктурные ограничения, которые можно устранить лишь в средне- и долгосрочной перспективе.

«Например, пропускная способность железных дорог. Даже с учетом модернизации БАМа и Транссиба годовая пропускная способность Восточного полигона российских железных дорог составляет 144 млн тонн, – сказал Понкратов. — Кроме того, есть возможность отправлять уголь морским транспортом. В 2021 году Россия поставила морем более 38% объемов своего экспорта угля в ЕС, особенно в период летней навигации по Северному морскому пути».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, когда европейские политики поймут, что им будет сложно обойтись без российского угля.