Москва, 21 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На просьбу Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о проведении его встречи с президентом России Владимиром Путиным по вопросам, связанным с ситуацией на Украине, пока нет реакции. Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, получили ли российские власти письмо с таким предложением, такого рода обращения поступают по линии Министерства иностранных дел России.

«Пока реакции нет», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на налаживание мирной жизни в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) не смогут оказать никакого влияния заблокированные на комбинате «Азовсталь» украинские нацисты.