Лондон, 21 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Власти Великобритании расширили санкционный список на 26 российских граждан и компаний, следует из опубликованного 21 апреля британским правительством документа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Так, под ограничительные меры попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении главы ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.