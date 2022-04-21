Москва, , 13:49 — REGNUM На налаживание мирной жизни в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) не смогут оказать никакого влияния заблокированные на комбинате «Азовсталь» украинские нацисты. Об этом 21 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден», — сказал представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в городе появилась возможность восстановления мирной жизни.

При этом он почеркнул, что блокированные на комбинате «Азовсталь» киевские боевики «никоим образом» не смогут повлиять на налаживание в Мариуполе мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин каждый час получает доклады от российских военных о ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.