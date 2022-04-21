Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В многоквартирном доме, расположенном в центре Ростова-на-Дону, вспыхнул пожар. Огнеборцы эвакуировали людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 апреля.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Тревожный сигнал поступил в экстренные службы в 13:18 мск. В трёхэтажном жилом доме в переулке Братском вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Эвакуированы из дома 15 жильцов. Информация уточняется.