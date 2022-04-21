Москва, 21 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об ответственности и парламентариев в ситуации с заморозкой около 300 млрд долларов золотовалютных резервов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы ответственны тоже. Каждый месяц, каждый год. И принимали отчеты. С чем-то соглашались, с чем-то не соглашались. Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся. И активы вернем, и накажем тех, кто так поступал!» — заявил Володин в ходе обсуждения отчета ЦБ.

По его убеждению, Россия не потеряла свои резервы.

«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить. А когда придумаем, кто-то у нас что-то забрал. У нас много что забрали. Возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят», — сказал спикер Госдумы.

Надо в это верить, убежден парламентарий.

Общий объем резервов России составил 640 млрд долларов, из них порядка 300 млрд долларов оказались заморожены на фоне санкций, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов.