София, , 13:27 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев и его румынский коллега Клаус Йоханнис в ходе экстренных телефонных переговоров обсудили перспективы «максимального укрепления» восточных границ Североатлантического альянса. Об этом 21 апреля пишет софийская газета «Факты».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальным сообщениям, консультации состоялись по инициативе Софии. По словам Р. Радева, в настоящее время возникла необходимость увеличения международного контингента альянса и на болгарской, и на румынской территории.

«Это даст нам дополнительные гарантии безопасности», — заявил, в частности, он.

В свою очередь К. Йоханнис ознакомил болгарского лидера с планами Бухареста разместить в Румынии дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих.

Лидеры Болгарии Румынии также выразили общее намерение расширить программу предоставления Украине гуманитарной помощи.