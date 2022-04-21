София, 21 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев и его румынский коллега Клаус Йоханнис в ходе экстренных телефонных переговоров обсудили перспективы «максимального укрепления» восточных границ Североатлантического альянса. Об этом 21 апреля пишет софийская газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальным сообщениям, консультации состоялись по инициативе Софии. По словам Р. Радева, в настоящее время возникла необходимость увеличения международного контингента альянса и на болгарской, и на румынской территории.

«Это даст нам дополнительные гарантии безопасности», — заявил, в частности, он.

В свою очередь К. Йоханнис ознакомил болгарского лидера с планами Бухареста разместить в Румынии дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих.

Лидеры Болгарии Румынии также выразили общее намерение расширить программу предоставления Украине гуманитарной помощи.