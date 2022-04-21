Москва, , 13:23 — REGNUM Россия ждёт ответа Украины на переданные документы. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По его словам, формулировки последней версии были переданы оппонентам по переговорному процессу, и дальше «будем ждать ответа».

«Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Что тоже вызывает определённые вопросы: почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — отметил Песков.

Он также рассказал, что на налаживание мирной жизни в Мариуполе заблокированные на территории «Азовстали» украинские военнослужащие повлиять не смогут.