Москва, , 13:18 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, на торгах Московской биржи, по данным на 12.59 по мск, курс евро снизился на 1 рубль 53 копейки, до 80,36 рубля.

Евро Avij

Курс доллара на Мосбирже опустился на 1 рубль 68 копеек, до 74,731 рубля.

Основные валюты продолжаются слабеть по отношению к рублю вторую неделю подряд.

ИА REGNUM сообщало, Неоднозначное отношение к риску не помешало рублю продолжить укрепление на торгах 20 апреля.

Читайте подробнее: Доллар опустился до февральского минимума под отметку 75 рублей