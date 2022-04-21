Москва, 21 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Во время празднования православной Пасхи президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в одном из храмов. Об этом 21 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин в храме

«Мы ожидаем, что он посетит храм на Пасху, как он это традиционно делает», — сказал представитель Кремля, говоря о планах главы Российского государства на этот праздник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Мариуполе блокированные в промышленной зоне боевики не смогут повлиять на жизнь в городе