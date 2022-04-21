Москва, 21 апреля 2022, 13:07 — REGNUM В ходе торгов 20 апреля нефть в моменте опускалась под отметку $105за баррель, но в конечном итоге вернулась на исходные позиции, завершив день непосредственно над уровнем $107, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод
Нефтепровод
(сс) Robzor
«Сегодня, 21 апреля, нефть марки Brent пытается развить восходящий импульс, оттолкнувшись от 20-дневной скользящей средней.
Однако пока покупатели проявляют осторожность и не решаются на штурм ближайшего барьера в районе $110.
Примечательно, что котировки держатся относительно устойчиво несмотря на сообщения о падении добычи нефти в России. Впрочем, во-первых, это ожидаемо, а во-вторых, пока снижение объемов не такое масштабное, как пророчили в МЭА.
С начала апреля производство упало более чем на 8% и, похоже, по итогам апреля общее сокращение составит порядка 10%.
Также удерживаться на плаву ценам помогают непрекращающиеся волнения по поводу перебоев в поставках. Участники рынка продолжают закладывать в цену сценарий, при котором Европа в конечном итоге полностью откажется от российских энергоносителей.
Германия заявила, что до конца 2022 года откажется от закупок нефти из РФ, а Австрия уже сообщила о прекращении импорта и переработки российского черного золота.
С другой стороны, рост цен сдерживается признаками замедления мировой экономики на фоне высокой инфляции и все более жесткой политики центробанков, что ставит под угрозу глобальный спрос.
В ближайшей перспективе Brent, вероятно, продолжит курсировать в диапазоне $105-110 с перспективой пробоя его верхней границы.
Вектор дальнейшего движения зависит от того, в каком ракурсе (спрос или предложение) трейдеры будут видеть больше рисков», — пояснил эксперт.

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