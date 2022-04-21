Москва, 21 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Мариуполе блокированные в промышленной зоне боевики не смогут повлиять на жизнь в городе, сообщил 21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, блокированные на «Азовстали» украинские боевики никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих.