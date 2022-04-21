Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM В 2022 году XVII Санкт‑Петербургский международный книжный салон разместится в четырёх павильонах возле Дворцовой площади. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Книжный магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В предыдущие годы традиционный Книжный салон работал в Главном штабе Государственного Эрмитажа, теперь же развернётся рядом с Дворцовым проездом. Издательства-участники смогут разместить свои стенды бесплатно. Правительство города отменяет регистрационный взнос в целях поддержки книгоиздания.

«Увеличение стоимости расходных материалов неизбежно приведет к удорожанию книг и снижению объемов продаж. Как бывший издатель, я очень хорошо понимаю последствия этого. Именно поэтому в этом году мы хотим сделать Книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами», — заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В павильонах Книжного салона также будет оборудовано пространство для проведения лекций. А Главный штаб всё же будет задействован, помимо других важный мероприятий там состоится пленарное заседание в день открытия салона.

Для посетителей оборудуют зоны отдыха и фотозоны, украшением станут различные арт-объекты. Для отдыха появится терраса на высоте четырёх метров над землёй. Общая площадь задействованного пространства составит более 15 тыс. кв. м.

Одной из главных тем салона станет 350-летие Петра I, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.

Мероприятие пройдёт в Петербурге с 19 по 22 мая 2022 года. Жители и гости города смогут посетить книжный салон бесплатно.

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