Париж, , 13:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что роль Франции и Европы заключается, прежде всего, в том, чтобы поддержать Украину, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Photo Claude TRUONG-NGOC

«Роль Франции и роль Европы заключается, прежде всего, в том, чтобы поддержать Украину, помогая украинцам с оборонной техникой», — объясняет Эммануэль Макрон во время теледебатов с Марин Ле Пен.

«Мы должны усилить и удерживать эту линию, следя за тем, чтобы ситуация не обострилась и не распространилась, и мы должны удержать другие страны, такие как Индия, Китай, страны Персидского залива», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон «готов поехать» на Украину.

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