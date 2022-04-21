Лима, , 12:53 — REGNUM Президенты и министры Эквадора и Перу встретятся для обсуждения общих проблем. Об этом заявил премьер-министр Перу Анибаль Торрес, сообщает Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После заседания Совета министров он сообщил, что этот орган одобрил проведение нового заседания Кабинета президента и двухнационального кабинета министров — механизма сотрудничества и интеграции двух соседних стран.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться по этому случаю, Торрес упомянул развитие незаконной добычи полезных ископаемых на эквадорской стороне границы между двумя странами, которая проходит по джунглям и загрязняет реки, попадающие на перуанскую территорию.

Он также упомянул необходимость обсуждения миграционного вопроса.