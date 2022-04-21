Москва, , 12:36 — REGNUM Любимыми видами отдыха жителей России в любое время года являются путешествие и отпуск на пляже. Пляжных отдых наиболее популярен летом (16%), а путешествия — весной и летом (по 29%), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Отдых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чаще желание остаться дома и отдохнуть возникает у граждан зимой (12%). Отдых в деревне популярен зимой и осенью по 12%). Занятия спортом и активный отдых участники опроса предпочитают осенью (9%).

Осенью и весной возрастает популярность охоты, рыбалки (по 7%) и экскурсионного отдыха (6%). У женщин наиболее востребованы пляжный отдых и экскурсии, у мужчин — спорт или отдых на охоте и рыбалке.

Опрос проведён в июле и октябре 2021 года, в январе и апреле 2022 года. Опрошены 6400 граждан РФ (по 1600 в каждом опросе) в 405 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году предстоящие майские праздники собираются провести дома 55% жителей России.

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