Симферополь, 21 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Заявление секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшего ветеринара Алексея Данилова о планах «уничтожить» Крымский мост подтверждает — нацистский режим надо давить до конца. Об этом в телеграм-канале 21 апреля написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Данилов в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов. Но, как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Тем не менее это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантированно ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов», — написал Аксёнов.

«Трудно сказать, что именно употребляет воинственный ветеринар и понимает ли он, что Вооруженные Силы России сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. И при любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется», — добавил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что российские спецслужбы и военные прекрасно понимают, с кем имеют дело, и потому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил о том, что если у ВСУ будет возможность атаковать Крымский мост, то это будет «обязательно» сделано.