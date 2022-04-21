Москва, 21 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале еще один список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

Так, российское оборонное ведомство опубликовало список значительных потерь среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения Нацгвардии Украины (3029-я войсковая часть).

«В представленных документах — сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения», — говорится в сообщении.

В опубликованных списках 20 убитых, 46 раненых и 68 дезертиров, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.