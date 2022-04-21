Сеул, 21 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук встретился 21 апреля послом Ганы в Сеуле Карис Обетчеби-Лэмпти Звеннс (Charis Obetsebi-Lamptey Zwennes), с которой обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили сотрудничество в сфере морской безопасности.

В ходе встречи Со Ук также пригласил представителей Ганы принять участие в Сеульском оборонном диалоге (SDD), который состоится в столице Южной Кореи в сентябре текущего года.

В свою очередь, посол отметила, что правительство рассмотрит возможность отправки в Южную Корею высокопоставленных чиновников.