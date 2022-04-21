Стамбул, Турция, , 12:05 — REGNUM Взрыв произошёл в районе Газиосманпаша в Стамбуле, на месте обнаружены фрагменты самодельной бомбы. Об этом говорится в заявлении офиса губернатора Стамбула.

Стамбул (сс) Abu Zarr

Бомба разорвалась возле отделения Турецкого молодежного фонда на улице Хюрриет Махаллеси около 06:00 (совпадает с мск). В здании повреждены стёкла, погибших и пострадавших нет.

«В ходе осмотра места происшествия были обнаружены фрагменты самодельных взрывных устройств. По данному вопросу начато судебно-административное расследование», — указано в заявлении.

Правоохранители изучили камеры наблюдения и обнаружили на видео женщину, которая рано утром пришла к зданию и оставила там самодельное взрывное устройство. Полиция приступила к операции по задержанию подозреваемого, сообщает газета Star.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в турецком городе Бурса произошёл взрыв в автобусе, перевозившем работников СИЗО. Погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

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