Мальмё, Швеция, 21 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. После акций по сожжению Корана в городах Швеции и последовавших за этим беспорядков полиция Мальмё предъявила обвинение правому датскому экстремисту Расмусу Палудану в разжигании ненависти по национальному признаку, но предыдущие расследования по факту сожжения Корана были прекращены. Об этом 20 апреля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

В полиции Мальмё надеются, что им удастся довести дело до суда.

Журналисты пишут, что полицейские возбуждали аналогичное дело летом 2020 года, но расследование закончилось безрезультатно.

«Почему у вас все должно получиться на этот раз?» — спросили журналисты Йимми Аркенхайма, занимающего должность начальника полиции в Мальмё.

«Мы еще раз ознакомились с законом и изучили цели и смысл его принятия. Поэтому целесообразно еще раз вернуться к расследованию», — ответил полицейский.