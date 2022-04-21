Вена, , 11:53 — REGNUM Австрийская нефтегазовая компания OMV в марте прекратила импорт и переработку российской нефти. Об этом 21 апреля рассказал представитель компании.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как указал представитель OMV, слова которого приводит ТАСС, на нефтеперерабатывающих заводах компании, которые находятся в австрийском Швехате и немецком Бургхаузене, доля сырой нефти из России всегда была невелика.

«В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько крупных авиакомпаний Болгарии оказались на грани банкротства из-за резкого подорожания топлива, а также инфляции в стране.